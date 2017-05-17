Москва, 17 мая, 2017, 21:28 — ИА Регнум. 17 мая на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч 29-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между командами «Спартак» и «Терек». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «красно-белых».

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На 15-й минуте матча российский опорный полузащитник Денис Глушаков открыл счет ударом в дальний угол после ошибки защиты «Терека» — 1:0.

Через 4 минуты Глушаков оформил дубль после паса в касание Зе Луиша — 2:0.

На 74-й минуте голландский вингер Квинси Промес довел счет до разгромного после ассиста грузинского плеймейкера Жано Ананидзе — 3:0.

Статистика матча («Спартак» / «Терек»)

Удары 10/11

Удары в створ 7/8

Владение 55%/45%

Фолы 9/12

«Красно-белые» набрали 69 очков после 29 туров. «Терек» опустился на 6-ю строчку с 45 очками.

Составы на матч:

«Спартак»: Ребров, Боккетти, Комбаров, Таски, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов, Зе Луиш, Промес.

«Терек»: Городов, Родолфо, Анхель, Семенов, Мохаммади, Кузяев, Пирис, Уциев, Мбенгуе, Иванов, Лебеденко.

Главный арбитр матча: Кирилл Левников.

Предупреждения: Попов — 23, Пирис — 45, Промес — 75.

Голы: Глушаков 15 — 1:0, Глушаков 19 — 2:0, Промес 74 — 3:0.