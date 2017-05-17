Ереван, 17 мая, 2017, 21:22 — ИА Регнум. Как сообщил после заседания исполнительного органа и Совета РПА пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов, из трёх вице-спикеров двоих также выдвинет партия власти: ими станут Арпине Ованнисян и сам Шармазанов.

Photolure Ара Баблоян

Парламентскую фракцию правящей партии возглавит Ваграм Багдасарян. Секретарем фракции станет Гагик Меликян.

«Все кандидатуры предложил президент республики, и партия приняла их единогласно», — сказал Шармазанов.

Он также сообщил, что правительство Армении 18 мая подаст в отставку, после чего РПА на должность премьер-министра выдвинет кандидатуру действующего главы правительства Карена Карапетяна.

На первом заседании Национального собрания шестого созыва правящая партия предложит сократить число постоянных комиссий. Вместо 12 их станет 9. Тогда представители РПА возглавят шесть из них. Ещё три комиссии достанутся блоку «Царукян». Оппозиционная фракция сможет выдвинуть кандидатуру на пост вице-спикера.

Ара Баблоян занимал пост главы Минздрава ещё при первом президенте Армении Левоне Тер-Петросяне: в 1991—1997 гг. С 2007 года является депутатом парламента от РПА.

Баблоян один из возрастных депутатов нового парламента. 5 мая ему исполнилось 70 лет.

Так как в новом парламенте у партии власти абсолютное большинство, выборы спикера, вице-спикеров и глав комиссий будут носить формальный характер.