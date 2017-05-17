Вашингтон, 17 мая, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Возмущение захватывает колумниста настолько, что он даже не замечает, как срывается с политкорректной критики на обороты речи, используемые в словесных баталиях на коммунальной кухне. Будь на дворе XIX век, американский президент точно бы вызвал английского автора на дуэль.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Трамп очень любит, чтобы о нем говорили в превосходной степени: он строит самые высокие отели, он самый успешный бизнесмен, он собрал на свою инаугурацию самую большую толпу. Теперь, когда он выдал русским секретные сведения, полученные от израильской разведки, он — первый кандидат на еще одну превосходную степень. На звание самого бестолкового из американских президентов. В этом смысле он даже круче Буша-младшего, который думал, что вторжение в Ирак пройдет как по маслу», — закипает с первых строк публикации Волф.

«Похоже, Трамп не видит ничего плохого в том, чтобы быть близким к России, — для колумниста, видимо, конструктивные отношения Москвы и Вашингтона — это нонсенс.

«Что вообще российский дипломат и президент США делали в Овальном кабинете на следующий день после увольнения директора ФБР? Неужели Трамп не понимает, что эта встреча только усилит подозрения в том, что он находится в сговоре с Кремлем? — восклицает Ричард Волф. — Путину теперь даже не надо напрягаться организовывать прослушку разговоров американского лидера — тот сам готов выболтать все секреты».

По словам автора, «адвокатами Трампа подтверждается, что он получил из российских источников несколько десятков миллионов долларов».

«Провал Трампа делает Путина чемпионом: с помощью фишинговых писем и некоторого количества миллионов долларов он дестабилизировал все западное сообщество, подорвав доверие его разведок к лидеру самой влиятельной в мире страны. А ведь Клинтон предупреждала, что Трамп — марионетка Путина. Но избиратели ее не послушались. Теперь мы видим, что он — просто Пиноккио. Такой же деревянный», — ставит окончательный диагноз автор.