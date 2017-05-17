Таллин, 17 мая, 2017, 21:14 — ИА Регнум. Еврокомиссия сегодня, 17 мая, запустила в отношении Эстонии процедуру о нарушении исполнений европейских директив, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Еврокомиссии. Нарушения касаются двух областей: газа и электричества. «Комиссия переслала Эстонии официальное предупреждение и просит обеспечить правильное исполнение Директивы об электроэнергии и Директивы о газе», — говорится в пояснении к решению ЕК.

Франсиско Гойя. Расчленение трупа иезуита Бребёфа. 1800 — 1808

Официальное предупреждение — это первый этап процедуры нарушения, после которой также предусмотрено оглашение аргументов верховного исполнительного органа Евросоюза. Так произойдёт, если страна-нарушитель проигнорирует предупреждение и в срочном порядке не перенесёт установки директив в своё национальное законодательство.

После этого Еврокомиссия может обратиться с соответствующим вопросом в Европейский суд справедливости. И так вплоть до применения санкций против страны-нарушителя. Невыполненные Эстонией установки директивы — часть Третьего энергетического пакета ЕС.