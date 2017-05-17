Ленинградская область, 17 мая, 2017, 21:18 — ИА Регнум. В Ленинградской области появилось новое шоссе под названием «МурмОнское». Как сегодня, 17 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM, именно так написано на информационном щите на Кольцевой автомобильной дороге (КАД).

Скриншот страницы в соцсети

Информационный щит на внутреннем кольце автодороги гласит, что «движение по КАД в сторону Мурмонского шоссе ограничено до двух полос».

«У нас есть новое шоссе! МурмОнское», — обратил внимание на шокирующую ошибку автор фотографии в популярной группе в соцсети.

«Ведет в город Мурмон, где живут Мурмоны!» — посыпались шутки в ответ.

Пользователи соцсети предложили отправить фото, зафиксировавшее чудовищную ошибку, российскому филологу Людмиле Вербицкой. «Позорище федерального значения», — возмутился один из них. «Как делают дороги, так и пишут», — заметили автомобилисты.

В комментариях к посту очевидцы также стали приводить другие примеры ошибок в топонимах. Так, одно из фото гласит, что в Петербурге, помимо станции метро «Купчино», появилось станция «Купчена». А улицу Маяковского на одном из указателей обидно переименовали в «Мояковскую».

«Такие же знаки на Шафирке (Шафировское шоссе — прим.ред.) были, когда развязку строили. Исправили только через две недели», — приводят примеры очевидцы.

«И указатель на трассу СортОвала на КАДе стоит. В прошлом году только кто-то не выдержал и от руки исправил на А», — констатируют автомобилисты.