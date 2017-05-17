Под Петербургом обнаружилось загадочное «Мурмонское» шоссе
Ленинградская область, 17 мая, 2017, 21:18 — ИА Регнум. В Ленинградской области появилось новое шоссе под названием «МурмОнское». Как сегодня, 17 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM, именно так написано на информационном щите на Кольцевой автомобильной дороге (КАД).
Информационный щит на внутреннем кольце автодороги гласит, что «движение по КАД в сторону Мурмонского шоссе ограничено до двух полос».
«У нас есть новое шоссе! МурмОнское», — обратил внимание на шокирующую ошибку автор фотографии в популярной группе в соцсети.
«Ведет в город Мурмон, где живут Мурмоны!» — посыпались шутки в ответ.
Пользователи соцсети предложили отправить фото, зафиксировавшее чудовищную ошибку, российскому филологу Людмиле Вербицкой. «Позорище федерального значения», — возмутился один из них. «Как делают дороги, так и пишут», — заметили автомобилисты.
В комментариях к посту очевидцы также стали приводить другие примеры ошибок в топонимах. Так, одно из фото гласит, что в Петербурге, помимо станции метро «Купчино», появилось станция «Купчена». А улицу Маяковского на одном из указателей обидно переименовали в «Мояковскую».
«Такие же знаки на Шафирке (Шафировское шоссе — прим.ред.) были, когда развязку строили. Исправили только через две недели», — приводят примеры очевидцы.
«И указатель на трассу СортОвала на КАДе стоит. В прошлом году только кто-то не выдержал и от руки исправил на А», — констатируют автомобилисты.