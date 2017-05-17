Дублин, 17 мая, 2017, 21:17 — ИА Регнум. «Я уйду в отставку с поста лидера «Фине Гэл» сегодня в полночь», — заявил Кенни.

William Murphy Энда Кенни

«Я продолжу выполнять свои обязанности лидера партии… до тех пор, пока не будет избран мой преемник», — добавил премьер-министр Ирландии.

Кенни заявил, что попросил исполнительный совет «Фине Гэл» ускорить процесс избрания нового лидера и завершить его не позднее 2 июня.

Напомним, Кенни возглавлял либерально-консервативную партию «Фине Гэл» в течение 15 лет. Он находится на посту премьер-министра Ирландии с 2011 года. Кенни стал первым лидером «Фине Гэл», которого переизбрали премьером на второй срок.