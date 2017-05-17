Вашингтон, 17 мая, 2017, 21:08 — ИА Регнум. «Согласно предположениям Центра биологического разнообразия, базирующегося в Тусоне (Аризона), появление преграды приведет к исчезновению ягуаров и оцелотов. Возводимая стена будет иметь катастрофические последствия для окружающей среды и угрожать снижением численности или полным истреблением 93 видов фауны в Северной Америке», — сообщает издание.

Мексиканский фольклор. Брелки-ягуары

Газета обращает внимание на то, что «конгрессмен от Аризоны Рауль Грижалва на основании сведений, предоставленных названным выше Центром, уже направил иск против администрации Дональда Трампа в судебные инстанции. В обращении депутата содержится подробное описание того, как стена будет препятствовать миграции животных и их размножению».

Судя по всему, фраза «Это Трамп виноват» будет в США наиболее часто встречающимся объяснением любого происшествия, начиная от ДТП и заканчивая природными катаклизмами. Найти связь между президентом и каким-то явлением будет несложно, используя простую формулу, употребленную в докладе Центра биоразнообразия: «конструкция будет иметь прямое и косвенное воздействие». В жизни на Земле вообще все взаимосвязано.