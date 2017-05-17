Берлин, 17 мая, 2017, 21:10 — ИА Регнум. Руководство ВВС Германии запросили у США секретные тактико-технические данные новейших истребителей F-35, чтобы сравнить его с другими самолетами, которые рассматриваются в качестве замены для нынешнего парка германских истребителей, сообщает 17 мая Reuters.

F35.com Lockheed Martin F-35I Lightning II

По информации издания, соответствующий письменный запрос был направлен в мае 2017 года. Утверждается, что правительство ФРГ пока не склонилось к какой-либо определенной модели самолета для замены имеющихся в ВВС страны истребителей в период с 2025 до 2035 года.

Секретные тактико-технические данные запрошены для углубленной оценки всех доступных предложений по истребителям последних поколений.

Ранее считалось, что в этом вопросе Берлин предпочтет истребители Eurofighter Typhoon, созданные корпорациями Франции, Британии, Италии и ФРГ

Не исключено, что американский истребитель пятого поколения F-35 заинтересовал Германию после снижения цены этих истребителей на фоне остающихся пока нерешенными технических проблем с разработкой истребителя Eurofighter.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2016 года Израиль стал первым государством, получившим истребители F-35 на свою территорию.

Напомним, в конце декабря 2016 года генеральный директор Lockheed Martin Мерилин Хьюсон пообещала президенту США Дональду Трампу снизить цену на новейшие многоцелевые истребители F-35, который уже является самым дорогим самолетом в мире, к характеристикам которого до сих пор остаются крупные претензии и вопросы.