Москва, 17 мая, 2017, 20:58 — ИА Регнум. По словам Ливинского, на ближайшие 20 дней синоптики дают благоприятный прогноз погоды. В связи с этим власти города решили приступить к отключению отопления с 08:00 18 мая.

Pixabay.com Отключение отопления

В течение пяти дней будут последовательно отключены промышленные, административные, жилые здания, школы, детские сады и лечебные учреждения.

Напомним, отопительный сезон завершился в Москве 1 мая, но из-за сильного похолодания власти города 10 мая возобновили подачу тепла в дома и на социальные объекты. Также были перенесены сроки профилактического отключения горячей воды.

По существующим нормативам, отопление в городах отключается, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне плюс 8 градусов не менее пяти дней подряд и имеет положительную динамику.

Согласно прогнозам синоптиков, 20 мая воздух в Москве прогреется до плюс 25 градусов.