Вашингтон, 17 мая, 2017, 20:57 — ИА Регнум. Во время выступления в Академии береговой охраны США Трамп призвал курсантов-выпускников последовать его примеру и «бороться, бороться, бороться. Никогда, никогда не сдаваться. Все рано или поздно уладится».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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«Посмотрите на то, как ко мне относятся в последнее время, особенно это касается средств массовой информации. Ни один политик в истории, я говорю это с большой уверенностью, не сталкивался с худшим или более несправедливым отношением. Вы не должны позволять им сбивать себя с толку», — заявил Трамп.

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Напомним, днем ранее The Washington Post, ссылаясь на неназванные источники, сообщила, что Трамп поделился секретной информацией с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым относительно террористической угрозы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить Конгрессу США стенограмму переговоров Лаврова и Трампа.