Тегусигальпа, 17 мая, 2017, 20:58 — ИА Регнум. Наивысший процент убийств к численности населения страны выявлен в Гондурасе, сообщается в официальном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

kristin klein Гондурас. Рыбаки

В этой центральноамериканской стране за 2016 год произошло 85,7 убийств на 100 тысяч жителей, указывает доклад ВОЗ.

Стоит отметить, что вся первая десятка этого печального рейтинга занята странами Центральной и Латинской Америки. По статистике всемирной организации, второе место за Сальвадором, третье заняла Венесуэла.

За ними выстроились Колумбия, Белиз, Гватемала, Ямайка, Тринидад-и-Тобаго, Бразилия и Доминиканская республика.

Maurizio Costanzo Гондурас. Деревенский мальчик

Процент убийств в странах Латинской Америки выше, чем в других регионах мира, хотя там проживает лишь 10% мирового населения, заявил координатор по анализу здоровья и смертности ВОЗ Колин Матэрс.

Интересно, что в списке лидеров нет Мексики, где давно идет настоящая война наркокартелей.

Стоит также отметить, что в списке ВОЗ нет и стран Африки, Ближнего и Среднего Востока, где невозможно даже учесть количество убийств на душу населения из-за полного разрушения государственных систем или отсутствия контроля государства на значительных территориях этих стран после внешних попыток «построить демократию».