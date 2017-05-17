Якутск, 17 мая, 2017, 20:30 — ИА Регнум. «Если раньше мы строили новое жилье главным образом в центральных населенных пунктах, то сегодня уже дошли и до небольших поселков, — отметил глава региона. — До 1 сентября нам остаётся переселить ещё 8 тысяч граждан. Конечно, мы сталкиваемся со сложностями, которые связаны и со сложными климатическими условиями, и с недобросовестностью подрядчиков, и с большим объемом аварийного жилья. Однако ответственность перед гражданами заставляет нас уложиться в срок».

Egorborisov.ru Егор Борисов в Нерюнгри

В Чульмане Егор Борисов побывал в многоквартирных домах, которые возводят компании «Альянс» и «Орион-строй+». Глава региона интересовался всеми этапами строительного процесса, особое внимание уделив качеству возводимых объектов. Подрядчики заверили, что планируют сдать объекты в эксплуатацию в намеченные сроки.

О качестве жилья Егор Борисов спросил и у новоселов, заглянув в гости к семье Черепиных, которые переехали в новый дом в декабре 2016 года по программе переселения. Хозяева, воспитывающие двух детей, рассказали что за переезд из аварийного дома они до сих пор благодарны руководству республики.

Жители другого поселка — Серебряный Бор — Николай и Виктория Чолак, которые заселились в многоквартирный дом в июне прошлого года, рассказали, что не имеют претензий к качеству жилья: «Квартира очень хорошая, теплая, уютная, все работает».

В Нерюнгри Егор Борисов посетил микрорайон Сосновый, где тоже ведется строительство многоквартирных домов по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Как сообщил глава города Леонид Олейник, по данным объектам работы ведутся без отставания от графика.

Из общего объема республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013−2017 годы» в объеме 491,02 тыс. кв. метров на Нерюнгринский район приходится более 171 тыс. кв. метров. Основные мероприятия по обновлению жилфонда проводятся в городе Нерюнгри, поселках Серебряный Бор и Чульман.

В целях ликвидации аварийного жилфонда на территории Нерюнгринского района задействовано все три способа расселения, которые предусматривает механизм программы: строительство нового жилья, приобретение квартир на вторичном рынке жилья и выплата компенсации гражданам.

В совещании по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013−2017 годы», помимо главы региона, приняли участие руководители государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и Константин Цицин.

«Наибольшее количество аварийных домов находится в городе Нерюнгри. Сегодня мы осмотрели несколько строящихся домов, а также пообщались с гражданами, уже переселенными в рамках 185-ФЗ. Увиденные результаты показывают, что регионом приняты необходимые меры для завершения программы в установленные сроки. Отдельно хочу поблагодарить за то, что уделяется внимание благоустройству придомовых территорий», — сообщил Сергей Степашин.

Он также поблагодарил руководство республики за активное применение энергоэффективных технологий при строительстве и проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

«Я уверен, к 1 сентября Якутия выполнит свои обязательства и переселит порядка 32 тысяч граждан. Это один самых больших показателей в нашей стране. А с учетом климата, вечной мерзлоты, особенностей завоза стройматериалов и их стоимости, я считаю, это очень хороший показатель. Кстати, об этом мы проинформировали и Владимира Владимировича», — заключил Сергей Степашин.