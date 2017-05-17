Лондон, 17 мая, 2017, 20:22 — ИА Регнум. Британская полиция арестовала четырех подозреваемых в подготовке террористических актов в Соединенном Королевстве, 17 мая сообщает Reuters.

Марина Захарова ИА REGNUM Whitehall Gardens, Лондон

Читайте также: В Великобритании трём женщинам предъявлено обвинение в подготовке терактов

Сотрудники контртеррористического подразделения задержали четырех мужчин в возрасте 18, 24, 25 и 27 лет в восточном районе британской столицы.

Мужчин допросили в полицейском участке южного Лондона «по подозрению в причастности к совершению, подготовке или подстрекательству к террористическим актам».

Читайте также: В правительственном районе Лондона задержан мужчина с ножом

Напомним, ранее в этом месяце полиция обвинила трех жительниц Лондона в подготовке террористического акта и заговоре с целью убийства. В ходе рейда полицейские были вынуждены открыть огонь.

С августа 2014 года в Великобритании введен «серьёзный» уровень террористической угрозы — это последний перед наивысшим, «критическим», уровнем.