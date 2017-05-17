Тюмень, 17 мая, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Об этом во всевозможные инстанции сообщает и адвокат Кунгурова.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приговор Приволжского военного суда тюменскому блогеру, политологу и журналисту Алексею Кунгурову Верховный суд РФ оставил 28 марта без изменения. Напомним, 20 декабря 2016 года в Тюмени был вынесен приговор блогеру. Его признали виновным в оправдании терроризма по части 1 статьи 205.2 УК РФ, признаки которого были обнаружены в тексте, опубликованном в его «Живом журнале». Кунгурова осудили на два года и шесть месяцев колонии-поселения за предположение, что авиаудары, которые наносит российская армия в Сирии, малоэффективны.

Блогер Кунгуров не согласен с решением суда и отрицает свою вину. Отметим, что он считается журналистом-патриотом, однако выступает против «вертикали власти». Среди прочих тем активно освещает и события вокруг Украины и Донбасса, Ближнего Востока. Ранее у него уже были проблемы с законом — в 2007 году его осудили по делу о клевете.

«Кунгурова уже почти год держат на усиленном режиме, практически «без права переписки»: от него письма не выпускают совсем, к нему тоже вряд ли что-либо доходит. Сотрудники СИЗО №1 оказывают на Алексея психологическое давление, обещая ему, что он проведет здесь весь свой срок. Объясняют это тем, что документы не пришли», — пишет в блоге мужа Асия Байшихина.

«Не имея на руках всех необходимых документов, Кунгуров не может обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека, например. Фактически служба исполнения наказаний не выполняет своих функций, игнорируя решение Верховного суда РФ», — резюмирует Асия Байшихина.

В пресс-службе главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области оперативно комментарий получить не удалось.