Вашингтон, 17 мая, 2017, 19:49 — ИА Регнум. Пентагон и корпорация Northrop Grumman Systems подписали контракт на вторую партию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-4C Triton, сообщает 17 мая 2017 года портал navaltoday.com.

U.S. Navy Беспилотный аппарат MQ-4С

Беспилотный авиаразведчик MQ-4C Triton впервые поднялся в воздух в октябре 2014 года, а в 2016 году ВМС США закупили первую партию таких аппаратов. Теперь руководство американского военного командования оплатило поставку еще трех комплектов таких БПЛА, включающих наземное оборудование для них. Общую сумму этой сделки СМИ оценивают в $303,9 млн.

Напомним, еще в 2008 году Пентагон и компания Northrop Grumman подписали контракт на $1,164 млрд, предусматривающий разработку и производство беспилотников, способных заменить пилотируемые самолеты-разведчики.

Беспилотник, разработанный по техническому заданию американских военных, получил наименование MQ-4C Triton. В данный момент компания Northrop Grumman ведет его мелкосерийное производство.

Перспективные планы командования ВМС США предусматривают закупку не менее 68 БПЛА MQ-4C Triton, которые полностью заменят пилотируемые самолеты-разведчики.

Справка ИА REGNUM : MQ-4C Triton — высотный беспилотный летательный аппарат для длительного сбора информации, разведки и наблюдения в прибрежных морских районах. Triton разработан на базе дрона RQ-4 Global Hawk компании Northrop Grumman. Этот БПЛА способен летать на высоте свыше 17 км со скоростью 575 км/ч в течении 24 часов.

Бортовое оборудование беспилотника позволяет обнаруживать и классифицировать надводные цели широкого спектра.