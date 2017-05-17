Тамбов, 17 мая, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поздравил пациенток областного роддома с Международным днем семьи, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru Александр Никитин посещает областный роддом

В Тамбовском областном роддоме состоялась благотворительная акция «Каждому ребенку — пелёнку», которую ежегодно проводит региональное отделение Российского детского фонда. В этот раз акцию приурочили к Международному дню семьи, который отмечается в мае. Новоиспеченных мам сегодня, 17 мая, навестил губернатор Александр Никитин.

Глава региона поздравил женщин с главным событием в их жизни и вручил полезные и практичные подарки: пеленки, памперсы, наборы для новорожденных, молочную продукцию — все то, что необходимо малышам с первых дней жизни. В общей сложности свои первые подарки получили более 30 детей. Александр Никитин пожелал мамам и малышам здоровья.

Акушерский стационар Тамбовской областной клинической больницы им.В.Д.Бабенко является самым крупным учреждением родовспоможения в области и оказывает специализированную помощь беременным женщинам с тяжелой соматической и акушерской патологией и пороками развития плода. В 2016 году здесь появились на свет около 3 тыс. детей, а в I квартале этого года родился 541 ребенок.

В разговоре с молодыми мамами губернатор в очередной раз подчеркнул: Тамбовская область сегодня направляет максимальные усилия на выполнение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, в том числе по созданию самых благоприятных условий для улучшения демографической обстановки в стране.

«Рождение детей, крепкие семьи — это и есть главный показатель того, что жизнь в регионе не стоит на месте, а развивается», — сказал губернатор.

В настоящее время Тамбовская область отличается самыми низкими показателями младенческой смертности. В числе стимулирующих мер, которые были предприняты для улучшения демографической ситуации, — новый закон о ежемесячных выплатах молодым матерям при рождении первенцев. Отметим, что на федеральном уровне о подобных мерах поддержки только начинают говорить. В апреле, выступая с ежегодным отчетом правительства перед Госдумой, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что стимулирование рождения первенцев в семьях станет ключевой задачей. Власти Тамбовской области в данном случае сработали на опережение, разработав по инициативе Александра Никитина новый механизм поддержки молодых мам. Однако губернатор отметил, что пока далеко не все жители области знают о принятом законе. И поручил всем ответственным чиновникам и медикам активнее информировать население о появлении дополнительных мер социальной поддержки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в области приняли закон, предусматривающий предоставление ежемесячного пособия на первого ребенка от 1,5 до 3 лет, рожденного матерью в возрасте до 25 лет. По-прежнему в регионе востребованы молодыми родителями областной материнский капитал в размере 100 тысяч рублей, ежемесячные выплаты в размере 8 тысяч и обеспечение многодетных семей земельными участками. Молодые семьи продолжают улучшать жилищные условия в рамках подпрограммы «Молодежи — доступное жилье». В 2016 году 522 молодые семьи отметили новоселье.

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