Нью-Дели, 17 мая, 2017, 19:34 — ИА Регнум. Кабинет министров Индии одобрил план строительства 10 ядерных реакторов с суммарной мощностью в 7000 мегаватт (МВт), чтобы ускорить реализацию своей внутренней ядерной энергетической программы, 17 мая сообщает Reuters.

Iaea.org АЭС «Куданкулам», Индия

10 тяжеловодных ядерных реакторов будут построены с учетом новейших индийских разработок.

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«Этот проект принесет существенную экономию за счет масштабов и максимизирует эффективность затрат и времени», — говорится в заявлении правительства.

«Ожидается, что будет создано более 33 тыс. 400 рабочих мест… Отечественная промышленность получит заказы, которые укрепят позиции Индии как крупного центра по производству ядерного топлива», — заявили официальные представители Индии.

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Напомним, в настоящий момент суммарная мощность ядерных реакторов Индии составляет 6780 МВт, к 2021−22 годам атомная энергетика Индии получит дополнительные 6700 МВт мощности.