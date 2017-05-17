Великий Новгород, 17 мая, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Резидентами «Сколково» сейчас являются 1650 компаний, около 40% из них пришли из регионов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 мая, на выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) в Великом Новгороде заявил вице-президент Фонда «Сколково» Кирилл Каем.

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При этом, по его словам, лишь часть из них переехали в Москву. «Часть по физическим причинам не могут этого сделать — например, проекты в области сельского хозяйства», — пояснил Каем, отметив, что более 20% проектов — аграрные и индустриальные.

Он напомнил, что 244-й федеральный закон об инновационном центре «Сколково» требует регистрации юрлица на территории иннограда, но в «Сколково» к ситуации относятся реалистично и понимают, что часть стартапов де-факто могут быть реализованы и за его территорией. Как отметил Кирилл Каем, «Сколково» вышло с инициативой в правительство РФ о том, чтобы расширить зону действия закона ещё на ряд территорий России, кроме Москвы. Пока эта инициатива находится на рассмотрении.

Напомним, выездная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) прошла сегодня, 17 мая, в Великом Новгороде. Основной темой сессии стало привлечение инвестиций в реальный сектор экономики, а также возможности для малых и средних предприятий.