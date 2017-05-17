Тамбов, 17 мая, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Перинатальный центр в Тамбове будет достроен в 2017 году благодаря федеральной поддержке и выполнению регионом всех обязательств по реализации проекта, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, руководствуясь поручениями президента страны Владимира Путина, в качестве главной цели региональной власти обозначил политику народосбережения. Во многом ее выполнение зависит от качества и степени доступности для населения медицинской помощи. В этой связи большое внимание уделяется развитию системы здравоохранения, одним из приоритетов которой является совершенствование службы родовспоможения.

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Строительство перинатального центра ведется в рамках федеральной программы подрядчиком со стороны Госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции «Ростех». Региональные власти отмечают, что Тамбовщина выполняет все необходимые обязательства в рамках реализации проекта, однако сроки сдачи объекта переносились госкорпорацией несколько раз. С момента начала строительства в 2014 году четыре раза меняли подрядчика. С ноября 2016 года были приостановлены все работы, и только неделю назад был заключен договор на достройку с портфельной компанией Ростеха — ООО «ЛистПромСтрой», после чего строительные работы на объекте были возобновлены.

«На правительственном совещании, которое прошло в минувший понедельник, было указано застройщикам на недопустимость в дальнейшем подобной ситуации и необходимость завершения работ в этом году. Из приглашенных на совещание представителей регионов Тамбовская область — единственный регион, который выполняет все свои обязательства в рамках реализации проекта, в том числе по подготовке медицинских кадров, по оснащению строящегося центра необходимым оборудованием, — сказал сегодня, 17 мая, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на рабочей планерке. — У федерального руководства имеется понимание причин сложившейся ситуации и есть готовность оказать нам поддержку. На мой взгляд, необходимы добросовестные отношения между подрядчиком и субподрядчиком. Договоренность такая: мы каждый понедельник будем докладывать в правительство о том, как идут работы, что сделано подрядчиком за прошедшие дни».

Тамбовский перинатальный центр рассчитан на 150 коек. Он станет крупнейшим в регионе акушерско-педиатрическим комплексом, на базе которого будут сосредоточены все новейшие достижения медицины в сфере акушерства и неонатологии. В рамках подготовки медперсонала уже прошли обучение 178 специалистов, в том числе 80 врачей и 98 средних медицинских работников, ведется работа по организации и проведению конкурсных процедур на поставку и монтаж медобрудования.

Стоимость проекта составляет более 2,6 млрд рублей, из которых более 500 млн рублей — средства областного бюджета. На сегодняшний день техническая степень готовности объекта составляет 58%. Возведен каркас здания, выполнена кладка наружных и внутренних стен с 1-го по 6-й этаж, а также цокольного этажа, начаты работы по монтажу вентиляции, устройству кровли, практически завершена установка оконных блоков и кладка перегородок. Сдача объекта в эксплуатацию планируется до конца 2017 года.