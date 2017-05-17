Ярославль, 17 мая, 2017, 19:29 — ИА Регнум. В центре Ярославля на пешеходной улице Кирова демонтирован ларек, в котором должна была разместиться «пончиковая» «Все по 50» популярного российского певца, друга мэра Ярославля Владимира Слепцова Стаса Костюшкина. О том, что ларек — часть его бизнеса — певец сообщил в видеообращении в своем «Инстаграм».

ИА REGNUM «Пончиковая» Стаса Костюшкина на улице Кирова

Как сообщало ранее ИА REGNUM, фото ларька на пешеходной улице накануне вызвало горячие обсуждения в социальных сетях, а сегодня один из депутатов на заседании муниципалитета спросил у городских чиновников, на каких основаниях установлен ларек. Дело в том, что он не соответствует утвержденному мэрией и муниципалитетом внешнему облику нестационарных торговых объектов, не входит в схему размещения НТО и противоречит постановлению правительства региона № 456, согласно которому в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО можно размещать ларьки размером не более 1,5 на 1,5 метра.

Костюшкин рассказал, что его пончиковая — социальный проект. Все продукты в нем должны были стоить 50 рублей. Он выразил удивление реакции представительного органа Ярославля.

«Мы начинаем с Ярославля. Точнее, хотели начать с Ярославля. Но только мы привезли вагончик на улице Кирова, начали его устанавливать, как все из муниципалитета стали кричать: «Нам это не надо, вы портите нам город!» Но, я думаю, мы договоримся. И студентам, людям с небольшим достатком будет, что есть», — сказал Стас Костюшкин.

Ранее певец выражал намерение сам выдвинуть с вою кандидатуру в муниципалитет Ярославля, но потом передумал. Заммэра Алексей Торопов рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что ничего не знает о владельце вагончика, который был сначала установлен, а потом увезен с улицы Кирова.

«Этот ларек принадлежит предпринимателю. Он будет работать на Даманском острове», — сказал Алексей Торопов.