Москва, 17 мая, 2017, 19:24 — ИА Регнум. 17 мая на стадионе «СКБ-Банк Арена» был разыгран матч 29-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Урал» и «Локомотив». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «железнодорожников».

Елена Рыбакова Мануэл Фернандеш

На 33-й минуте сербский защитник Неманья Пейчинович открыл счет после ассиста Пейчиновича — 0:1.

На 44-й минуте матча португальский опорный полузащитник Мануэл Фернандеш удвоил преимущество гостей ударом с пенальти — 0:2.

В конце матча Соломон Кверквеля срезал мяч в свои ворота — 1:2.

Статистика матча («Урал"/"Локомотив»)

Удары 10/11

Удары в створ 5/6

Владение 59%/41%

Фолы 12/21

В этом матче португалец Мануэл Фернандеш забил свой 7-й гол и отдал 9-ю голевую передачу в 21-м матче сезона 2016/17.

На данный момент «Локомотив» поднялся на 7-ю строчку, набрав 42 очка. «

Составы на матч:

«Урал»: Арапов, Балажиц, Данцев, Павленко, Кулаков, Бикфалви, Новиков, Димитров, Емельянов, Манучарян, Ильин.

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Игнатьев, Кверквеля, Фернандеш, Тарасов, Денисов, Миранчук, Миранчук, Майкон.

Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.

Предупреждения: Миранчук — 54, Лунгу — 57, Миранчук — 64, Ильин — 83.

Удаления: Антон Миранчук — 61.

Голы: Пейчинович 33 — 0:1, Фернандеш (пен) 44 — 0:2, Лунгу 78 — 1:2.