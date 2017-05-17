«Локомотив» одолел «Урал» благодаря голу и ассисту Мануэля Фернандеша
Москва, 17 мая, 2017, 19:24 — ИА Регнум. 17 мая на стадионе «СКБ-Банк Арена» был разыгран матч 29-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Урал» и «Локомотив». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «железнодорожников».
На 33-й минуте сербский защитник Неманья Пейчинович открыл счет после ассиста Пейчиновича — 0:1.
На 44-й минуте матча португальский опорный полузащитник Мануэл Фернандеш удвоил преимущество гостей ударом с пенальти — 0:2.
В конце матча Соломон Кверквеля срезал мяч в свои ворота — 1:2.
Статистика матча («Урал"/"Локомотив»)
Удары 10/11
Удары в створ 5/6
Владение 59%/41%
Фолы 12/21
В этом матче португалец Мануэл Фернандеш забил свой 7-й гол и отдал 9-ю голевую передачу в 21-м матче сезона 2016/17.
На данный момент «Локомотив» поднялся на 7-ю строчку, набрав 42 очка. «
Составы на матч:
«Урал»: Арапов, Балажиц, Данцев, Павленко, Кулаков, Бикфалви, Новиков, Димитров, Емельянов, Манучарян, Ильин.
«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Игнатьев, Кверквеля, Фернандеш, Тарасов, Денисов, Миранчук, Миранчук, Майкон.
Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.
Предупреждения: Миранчук — 54, Лунгу — 57, Миранчук — 64, Ильин — 83.
Удаления: Антон Миранчук — 61.
Голы: Пейчинович 33 — 0:1, Фернандеш (пен) 44 — 0:2, Лунгу 78 — 1:2.