Москва, 17 мая, 2017, 19:21 — ИА Регнум. 17 мая на стадионе «Газовик» был разыгран матч 29-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Уфа». Матч завершился со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Боевая ничья

В самом конце матча опорный полузащитник сборной Узбекистана Вадим Афонин открыл счет — 1:0.

Через 3 минуты российский правый защитник Александр Сухов сравнял счет и забил свой 3-й мяч в сезоне 2016/17 — 1:1.

Статистика матча («Оренбург» / «Уфа»)

Удары 11/4

Удары в створ 7/2

Владение 54%/46%

Фолы 11/15

На данный момент «Оренбург» идет на 14-м место с 27 очками. «Уфа» опустилась на 8-ю позицию, имея в своем активе 40 очков.

Составы на матч:

«Оренбург»: Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Малых, Ойеволе, Воробьев, Парняков, Нехайчик, Афонин, Драгун, Дюриш.

«Уфа»: Шелия, Аликин, Никитин, Йокич, Тумасян, Сухов, Пауревич, Стоцкий, Игбун, Безденежных, Фатай.

Главный арбитр матча: Александр Егоров.

Предупреждения: Пауревич — 37.

Голы: Афонин 90+1 — 1:0, Сухов 90+4 — 1:1.