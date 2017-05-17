Безумная концовка в матче «Оренбург» — «Уфа»
Москва, 17 мая, 2017, 19:21 — ИА Регнум. 17 мая на стадионе «Газовик» был разыгран матч 29-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Уфа». Матч завершился со счетом 1:1.
В самом конце матча опорный полузащитник сборной Узбекистана Вадим Афонин открыл счет — 1:0.
Через 3 минуты российский правый защитник Александр Сухов сравнял счет и забил свой 3-й мяч в сезоне 2016/17 — 1:1.
Статистика матча («Оренбург» / «Уфа»)
Удары 11/4
Удары в створ 7/2
Владение 54%/46%
Фолы 11/15
На данный момент «Оренбург» идет на 14-м место с 27 очками. «Уфа» опустилась на 8-ю позицию, имея в своем активе 40 очков.
Составы на матч:
«Оренбург»: Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Малых, Ойеволе, Воробьев, Парняков, Нехайчик, Афонин, Драгун, Дюриш.
«Уфа»: Шелия, Аликин, Никитин, Йокич, Тумасян, Сухов, Пауревич, Стоцкий, Игбун, Безденежных, Фатай.
Главный арбитр матча: Александр Егоров.
Предупреждения: Пауревич — 37.
Голы: Афонин 90+1 — 1:0, Сухов 90+4 — 1:1.