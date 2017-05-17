Нижний Новгород, 17 мая, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Жители Нижегородской области самостоятельно внесли в региональный парламент проект закона «О детях войны», сообщили ИА REGNUM в региональном обкоме КПРФ.

Андрей Репин ИА REGNUM День Победы

Сообщается, что это стало первым случаем в нижегородской практике законотворчества, когда жители воспользовались правом на внесение законодательной инициативы и добились регистрации законопроекта в региональном парламенте.

Предварительно региональное отделение общественной организации «Дети войны» собрало 10 тыс. подписей за внесение законопроекта. Подписные листы с необходимыми 2,2 тыс. подписей были сданы в Законодательное собрание 23 марта 2017 года и прошли необходимую проверку. В итоге комиссия по проверке документов приняла решение о регистрации проекта закона «О детях войны».

«Учитывая, что законопроект «О детях войны» отклонялся в Законодательном собрании Нижегородской области на протяжении нескольких лет, для нас это первая ощутимая победа. Мы благодарны всем нижегородцам, которые поддержали эту нужную и важную инициативу. Впереди — ее рассмотрение. И мы все понимаем, что для депутатов отклонение народной законодательной инициативы подобно политическому самоубийству», — заявил глава регионального отделения организации «Дети войны» Александр Перов.