МККК: 115 человек погибли в результате нападения на город Бангасу
Банги, 17 мая, 2017, 19:13 — ИА Регнум. В результате столкновений на юго-востоке Центральноафриканской Республики погибли по меньшей мере 115 человек, еще более 50 человек получили ранения, согласно заявлению Международного комитета Красного Креста (МККК), 17 мая сообщает Associated Press.
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Столкновения произошли в городе Бангасу. В настоящий момент тела 37 погибших погребены, похороны продолжаются, заявил глава местного отделения МККК Антуан Мбао Бого.
Напомним, сотни боевиков преимущественно христианской группы, известной как «Антибалака», напали на город Бангасу и миротворческую базу ООН в минувшие выходные.
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16 мая в северном городе Бриа произошли столкновения между боевиками мусульманского движения «Селека» и «Антибалака», погибли пять человек, еще 29 человек получили ранения. Миротворцам удалось остановить беспорядки.
На прошлой неделе в результате серии аналогичных нападений в отдаленных районах ЦАР более 15 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.