Банги, 17 мая, 2017, 19:13 — ИА Регнум. В результате столкновений на юго-востоке Центральноафриканской Республики погибли по меньшей мере 115 человек, еще более 50 человек получили ранения, согласно заявлению Международного комитета Красного Креста (МККК), 17 мая сообщает Associated Press.

Srf.ch Эмблемы организаций «Красный крест» и «Красный Полумесяц»

Читайте также: В ЦАР погибли четыре миротворца ООН

Столкновения произошли в городе Бангасу. В настоящий момент тела 37 погибших погребены, похороны продолжаются, заявил глава местного отделения МККК Антуан Мбао Бого.

Напомним, сотни боевиков преимущественно христианской группы, известной как «Антибалака», напали на город Бангасу и миротворческую базу ООН в минувшие выходные.

Читайте также: Три смертницы совершили теракт в Нигерии: два человек погибли

16 мая в северном городе Бриа произошли столкновения между боевиками мусульманского движения «Селека» и «Антибалака», погибли пять человек, еще 29 человек получили ранения. Миротворцам удалось остановить беспорядки.

На прошлой неделе в результате серии аналогичных нападений в отдаленных районах ЦАР более 15 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.