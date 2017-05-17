Канберра, 17 мая, 2017, 19:13 — ИА Регнум. Министерство обороны Австралии спланировало крупнейшее в истории своей страны перевооружение Военно-Морского флота, сообщает портал defensenews.com.

Dodmedia.osd.mil Учения австралийского флота

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл 16 мая официально объявил о начале реализации программы Naval Shipbuilding Plan. Программа, принятая правительством Австралии, рассчитана на 35 лет.

Программа перевооружения австралийского флота Naval Shipbuilding разрабатывалась с 2015 года, а 16 мая 2017 года правительство страны официально объявило о начале ее реализации. Программа потребует обновления судостроительной промышленности, переобучения кадров, построения конкурентоспособной судостроительной инфраструктуры. Все это требуется для обеспечения замкнутого цикла судостроения внутри Австралии.

На технологическое перевооружение судостроительных предприятий в бюджете Австралии заложено $965 млн, а решение кадрового вопроса потребует обучения порядка 15 000 человек. Это позволит Австралии до 2050 года построить 12 субмарин проекта Project Sea 1000, девять фрегатов проекта Project Sea 5000, а также постоянно строить более мелкие корабли и суда обеспечения.

Всего на программу перевооружения Военно-морского флота Австралии запланировано потратить $66,12 млрд. Из них $37 млрд предусмотрено потратить на постройку подводных лодок DCNS Shortfin Barracuda 1A, а $26 млрд пойдет на строительство фрегатов.

Австралийское правительство не скрывает, что это самое крупномасштабное перевооружение военно-морского флота за всю историю страны.