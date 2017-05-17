Нижний Новгород, 17 мая, 2017, 18:56 — ИА Регнум. Официальное латинское написание названия Нижнего Новгорода может быть изменено Nizhni Novgorod на Nižnij Novgorod. Как сообщили ИА REGNUM в городской думе, проект соответствующих изменений в Устав города внесен профильной комиссией на рассмотрение гордумы.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

Кроме того, в Устав города предлагается внести изменения, в соответствии с которыми понятие «город» будет заменено на «городской округ», а понятие «орган местного самоуправления» на «орган муниципального образования».

Также предлагается, чтобы изменение границ городского округа город Нижний Новгород происходило с согласия населения.

Правда выражать это согласие должны будут не собственно жители, а депутаты городской думы.