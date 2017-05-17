Великий Новгород, 17 мая, 2017, 18:50 — ИА Регнум. По таможенной статистике, из всех зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в России не более 1% ведут экспортную деятельность. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 мая, на выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) в Великом Новгороде заявил генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков.

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В целом, по его словам, российский экспорт начал расти — по итогам первого квартала 2017 года, на 7%. При этом, как отметил Фрадков, речь идёт не только о сырьевом экспорте, который пока всё ещё в лидерах. «Несырьевой экспорт также растёт — как в стоимостном, так и в физическом выражении», — заявил он.

Гендиректор «Российского экспортного центра» отметил, что сырьевой экспорт начинает уступать продукции машиностроения, комплектующим, товарам сельхоз ‑ и деревопереработки, бумажной и картонной промышленности.

Проблемой Фрадков назвал пока ещё незначительное количество компаний-экспортёров, особенно — среди субъектов малого и среднего предпринимательства, где таких не более 1%.

Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин заявил, что новгородские компании, которые готовы выходить на экспорт, власти будут сопровождать в ручном режиме. «Всё-таки странно, что в городе, который был частью Ганзейского движения, так мало экспортёров», — отметил врио главы региона.

Напомним, в Великом Новгороде 17 мая состоялась выездная сессия ПМЭФ-2017, основной темой которой стало привлечение инвестиций в реальный сектор экономики, а также возможности для малых и средних предприятий. Сам форум состоится в Санкт-Петербурге 1−3 июня.