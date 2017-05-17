Грозный, 17 мая, 2017, 18:50 — ИА Регнум. По словам Линкявичюса, Литва стала одной из первых стран в ЕС, которая оказала помощь чеченским геям. В вопросе защиты гомосексуалистов из Чечни республика действует в согласованности с другими странами Евросоюза, отметил министр.

При этом, по данным издания, он отказался сообщить, какой именно документ выдан жителям Чечни — удостоверение о регистрации иностранного лица, разрешение на постоянное или временное проживание или документ о статусе беженца.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о предоставлении убежища геям Чечни одним из первых поднял в своем докладе на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) комиссар по правам человека Нильс Муйжниекс. По его словам, пребывание на родине опасно для представителей чеченского ЛГБТ-сообщества.

Напомним, о массовых задержаниях лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне в своей статье 1 апреля сообщила «Новая газета». По данным издания, в регионе уже задержаны более 100 человек, есть убитые. Информация была проверена правоохранительными органами по просьбе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. В ответе омбудсмену было сказано, что подтвержденных фактов пропажи жителей Чечни нет.

Тем не менее «Новая газета» предоставила Татьяне Москальковой список лиц, которых в Чечне преследуют за их нетрадиционную сексуальную ориентацию. По словам омбудсмена, на днях она передала этот список в Следственный комитет РФ.

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