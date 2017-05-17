Москва, 17 мая, 2017, 18:47 — ИА Регнум. В Москве женщина, которая припарковала свой автомобиль в неположенном месте, избила дорожного инспектора за то, что он составил на неё протокол о неправильной парковке. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает телеканал RT со ссылкой на пресс-службу Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Petr Magera Инспектор ДПС

Инцидент произошел в районе Новой площади в центре Москвы. Владелица автомобиля оставила его под запрещающим знаком и отправилась по своим делам. Когда она вернулась к автомобилю, инспектор составил на нее протокол об административном нарушении.

Нарушительница не стала ничего подписывать, разорвала протокол, выбила из рук инспектора рабочий планшет и стала наносить инспектору удары руками и ногами. Затем женщина села в свой автомобиль и попыталась скрыться.

На место происшествия быстро прибыла полиция, которая задержала буйную автолюбительницу.

Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Теперь её грозит до пяти лет лишения свободы.