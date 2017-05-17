Петрозаводск, 17 мая, 2017, 18:33 — ИА Регнум. В Петрозаводске перед судом предстанет гражданин Того, обвиняемый в избиении бывшей жены. Согласно материалам уголовного дела, в 2012 году будущие супруги познакомились в интернете с целью создать семью. В следующем году африканец покинул родину и приехал в Петрозаводск. Они поженились, но спустя некоторое время развелись. В мае 2016 года тоголезец пришел домой к бывшей супруге, чтобы погулять с общей дочерью. Возникла ссора, мужчина схватил петрозаводчанку за шею и начал душить. После он взял игрушечный пластиковый меч и настолько сильно бил экс-супругу, что игрушка разлетелась на три части. Уроженец африканского континента сломал ей нос и скулу.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Африканец

Родители женщины вызвали скорую, а злоумышленника задержала полиция. В отделении тоголезец заявил, что не трогал женщину, нос она якобы сломала себе сама. Но медэкспертиза показала, что петрозаводчанка не могла сама нанести подобные травмы.

Вред здоровью петрозаводчанки оценили как средний, но из-за того, что шрамы на лице никогда не заживут, преступление квалифицировали как умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью — ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Прокурор Петрозаводска подал иск о взыскании с мужчины 29 тысяч рублей в пользу Фонда обязательного медицинского страхования, потратившегося на лечение потерпевшей. Уголовное дело поступило в суд — африканцу грозит до восьми лет колонии, рассказали в прокуратуре Карелии.