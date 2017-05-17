Вильнюс, 17 мая, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Литва плохо усваивает поддержку ЕС финансового периода 2014−2020 годов, поэтому может замедлиться рост экономики страны и зарплат, а страна может потерять большую часть европейской поддержки. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 17 мая, в Минфине Литвы.

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После того, как сегодня же правительство Литвы представило отчет о реализации программы действий на 2014−2020 годы и перераспределения средств, министерство утверждает, что с 2014 года выплачено 13% средств поддержки ЕС, выделенных Литве. Только в первом квартале 2017 года было использовано 48 млн евро — 4,8% от плана на этот год.

«Недостаточный темп использования средств негативно влияет на рост экономики страны и вызывает риск потерять средства на деятельность, находящиеся в резерве — 399 млн евро, или 6% от средств, которые ЕС в 2014—2020 годах выделил Литве. Сейчас резерв средств на деятельность составляет 146,9 млн евро», — подчёркивают в Минфине Литвы.

Больше всего средств выплатили министерству защиты окружающей среды (26% от всех средств, предусмотренных на 2014−2020 годы), министерству соцзащиты и труда (23%), министерству финансов (22%), министерству транспорта и связи (21%), меньше всего — министерству культуры и министерству здравоохранения (по 1%).

По словам Минфина, недостаточные инвестиции ЕС сокращают темп роста ВВП, повышают риск избыточного дефицита, замедляют рост зарплат, а при недостаточном сборе налогов возможно придется выделять меньше средств на общественные услуги и инициативы.

Отметим, что по оценкам экономистов и обозревателей, Литва только 10% дотаций ЕС использует эффективно.