Москва, 17 мая, 2017, 18:36 — ИА Регнум. По данным автоматических контрольных станций впервые с начала дня 17 мая воздух в московском районе Капотня очистился от сероводорода. Об этом сообщает Мосэкомониторинг.

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Сообщается, что после 13:00 впервые с начала дня зафиксировано нормальное содержание сероводорода в воздухе столичного района Капотня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее, по данным Мосэкомониторинга в течение 12 часов, начиная с 01:00 17 мая в Капотне регистрировалось превышение предельно допустимого уровня концентрации (ПДК) сероводорода.

Автоматическая станция контроля 12 раз снимала ежечасные показания, при этом уровень сероводорода в атмосфере колебался от 2,9 до 51,4 ПДК.

Росприроднадзор и прокуратура города Москвы начали разбирательство в связи с выбросом сероводорода на юго-востоке столицы. Специалисты Росприроднадзора работают на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (АО «Газпромнефть-МНПЗ») как предприятия, являющегося источником выбросов сероводорода в воздух.