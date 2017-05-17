Киев, 17 мая, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин отметил, что 16 мая ВС Украины 54 раза нарушили режим прекращения огня (15 мая 29 раз), обстреляв позиции ДНР по всей линии фронта.

U.S. Army Europe Images ВСУ

«Массированному артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов: Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, Жабичево, Крутая Балка, Киевский и Кировский районы Донецка. Противником выпущено 180 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм, 18 танковых выстрелов и 470 мин, 308 из которых калибра 120 мм. В результате прямого артиллерийского попадания уничтожен один жилой дом в населенном пункте Спартак и поврежден один жилой дом в Кировском районе Донецка», — сказал Басурин.

Он сообщил, что в н.п. Яковлевка ранения получил один гражданский. При этом погиб один боец ДНР, еще двое — получили ранения.

«В населенном пункте Яковлевка ранение получил местный житель Петр Слобаденюк 1942 года рождения. На Горловском направлении 53 омбр ВСУ нанесли артиллерийский удар по районам населенных пунктов Гольмовский и Доломитный. Противник выпустил более 20 ед. 122-мм артиллерийских снарядов, в результате чего повреждения получили два жилых дома. Артиллерийские и минометные расчеты с позиций 36 обр МП выпустили 28 мин различного калибра по району населенного пункта Саханка и 29 артиллерийских снарядов калибра 152 мм по населенному пункту Тельманово. В результате обстрелов наших позиций один военнослужащий ВС ДНР погиб, двое получили ранения», — добавил Басурин.

По его словам, украинская сторона наносит целенаправленные артиллерийские удары по жизненно важным объектам ДНР.

«Противник нанес артиллерийский удар по территории насосной станции и телевышке населенного пункта Тельманово. В результате этого повреждено здание и обесточена станция, обеспечивающая весь Тельмановский район питьевой водой, к тому же выведена из строя система телерадиовещания в районе. Ведутся восстановительные работы. Призываю международных наблюдателей обратить на данные факты особое внимание. Украинская сторона безнаказанно ведет откровенный геноцид населения республики», — считает Басурин.

В НМ ДНР уверены, что командование ВСУ продолжает курс по дестабилизации обстановки в Донбассе.

«Рассыпавшуюся легенду об обстреле нами Авдеевки, когда погибли четыре мирных жителя, украинская сторона пытается компенсировать очередными ложными сообщениями. Вчера пресс-служба штаба АТО разразилась сообщениями, обвиняющими нас в продвижении на 400 метров на Донецком направлении и готовящемся наступлении на Мариупольском направлении, после чего территория республики вздрогнула от обстрелов со стороны ВСУ», — рассказал Басурин.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что вчера киевские силовики выпустили по позициям ЛНР почти 100 боеприпасов, в результате четырех нарушений режима тишины.

«Всего по территории республики было выпущено 98 гранат, мин и снарядов. Потерь среди военнослужащих Народной милиции ЛНР нет», — сказал Марочко.

В то же время ЛИЦ информирует, что представители Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня (СЦКК) и правоохранительных органов ЛНР зафиксировали последствия обстрела ВСУ противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) в пгт Фрунзе.

Сообщается, что сегодня в 6:40 утра в пгт. Фрунзе в результате ведения боевых действий были повреждены жилой дом и газопровод. Представители СЦКК зафиксировали повреждения, произвели привязку к местности обнаруженных остатков боеприпаса, а также определили направление, с которого велся огонь. Представители центра также пообщались с хозяевами обстрелянного дома и другими местными жителями, ставшими очевидцами обстрела.

По данным ЛНР, украинские войска продолжают стягивать к линии соприкосновения технику, боеприпасы и личный состав.

«Противник продолжает проводить наращивание сил и средств вблизи линии боевого соприкосновения. По имеющейся у нас информации, в зону ответственности 14-й механизированной бригады в населенный пункт Сизое прибыла колонна техники противника, состоящая из двух грузовых автомобилей с личным составом и боеприпасами и одной БМП. В зоне ответственности 24-й бригады в районе населенного пункта Золотое выявлен подвоз боеприпасов на склад ракетно-артиллерийского вооружения. Таким образом, украинское военное руководство пополняет запасы боеприпасов с целью проведения провокационных действий в отношении Народной милиции ЛНР», — считает Марочко.

Он также проинформировал, что в Донбассе военнослужащий одного из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ совершил суицид.

«Морально-психологическое состояние личного состава вооруженных сил Украины, привлекаемого в зону вооруженного конфликта, остается низким. По имеющейся у нас информации, установлены безвозвратные потери в одном из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады, где военнослужащий покончил жизнь самоубийством. Обстоятельства данного инцидента выясняются», — уточнил Марочко.

В свою очередь, пресс-служба министерства госбезопасности ЛНР сообщила об объявлении в розыск сотрудников Службы безопасности Украины, причастных к вербовке военнослужащих Народной милиции ЛНР.

«В рамках уголовного дела, возбужденного МГБ ЛНР по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 336 УК ЛНР («Шпионаж»), вынесено постановление о привлечении к ответственности в качестве обвиняемых действующих сотрудников СБУ Осипенко Руслана Леонидовича, Бондаренко Юрия Александровича и Городецкого Вадима Ивановича», — говорится в сообщении.

В МГБ пояснили, что указанные лица осуществляли неоднократные попытки вербовки граждан, являющихся военнослужащими Народной милиции ЛНР, с целью сбора сведений военного характера и информации, содержащей государственную тайну.

«Для оказания давления с целью склонения к негласному сотрудничеству военнослужащих ЛНР данные сотрудники СБУ использовали подкуп, шантаж, угрозы физической расправы в отношении близких родственников военнослужащих, проживающих на территории Украины», — сообщили в ведомстве.

При этом спикер министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Лысенко заверил, что за прошедшие сутки в Донбассе в результате боевых действий погибших и раненых украинских военных нет.

Он сообщил, что в Станично-Луганском, Славяносербском и Новоайдарском районах (Луганское направление) ВС ЛНР совершили ряд минометных обстрелов позиций ВСУ (выпущено более 80 мин).

«Самые мощные обстрелы произошли в Желтом и Трехизбенке», — сказал Лысенко.

По его словам, на Донецком направлении наибольшее количество обстрелов из танков и минометов ВС ДНР совершили у Авдеевки.

«Огонь велся сразу с двух направлений — восточного и южного. Кроме того, враг в очередной раз открыл огонь по жилым кварталам города», — рассказал Лысенко. В частности, около 17:45 один из снарядов попал прямо во двор частного домовладения в старой части Авдеевки. В результате в доме выбиты окна, осколками повреждены стены и крыша.

Также войска ДНР обстреливали украинские позиции в районе «Шахты Бутовка» и вблизи Горловки (ДНР). «Противник обстрелял около пяти наших позиций по всему фронту, в том числе и те, где обычно вполне спокойно. При этом враг применял минометы, бронетехнику и легкое вооружение», — подчеркнул Лысенко.

Он также проинформировал, что в Красногоровке (на Мариупольском направлении) войска ДНР совершили три минометных обстрела. Самым мощным был второй: он длился более полутора часов (выпущено более 50 мин). В Марьинке ВС ДНР совершили три провокации с использованием снайперов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в результате интенсивных боев в районе Донецкой фильтровальной станции (под контролем ВСУ, расположена между Авдеевкой и Ясиноватой) её сотрудники были вынуждены укрыться в бомбоубежище.

Напомним, 21 сентября 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. В соответствии с договором 1 и 7 октября подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил и средств в районах Золотого (под контролем ВСУ) и Петровского (ДНР).

У Станицы Луганской (под контролем ВСУ) противоборствующие стороны сорвали процесс разведения войск. 18 февраля 2017 года в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на которой дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР/ЛНР вдоль линии соприкосновения в Донбассе. В марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской и активизировать процесс обмена пленными.