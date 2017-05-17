Костомукша, Карелия, 17 мая, 2017, 18:29 — ИА Регнум. В карельском городе Костомукша 18 июля откроется 30-й фестиваль камерного искусства. В этом году организаторы решили отказаться от масштабных постановок.

ISNik Чулпан Хаматова

«Это будет фестиваль портретов, фестиваль имен. Мы отказались от идеи привозить большие коллективы, а постарались сформировать программу так, чтобы это были, действительно, камерные вещи, но с участием звезд первой величины», — отметил худрук фестиваля, заслуженный артист России Алексей Гориболь.

Фестиваль откроет хореографический проект «Признание». Его представит солист Большого театра Андрей Меркурьев. На вокальном вечере «Любимые арии и романсы» выступят звезда мировой оперной сцены Олеся Петрова и ведущие солисты Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко: Наталья Петрожицкая и Дмитрий Зуев.

В литературно-музыкальной композиции «Стихотворения чудный театр» — в честь 80-летия Беллы Ахмадулиной — выступят Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, пианист Алексей Гориболь и артисты петербургских театров.

Фестиваль завершится 22 июля, рассказали организаторы мероприятий.