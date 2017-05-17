Великий Новгород, 17 мая, 2017, 18:26 — ИА Регнум. За 2016 год объём закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства всеми способами составил 1,511 трлн рублей, к маю 2017 года — уже почти 490 млрд рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 мая, на выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) в Великом Новгороде заявил генеральный директор Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) Александр Браверман.

По его прогнозу, к концу 2017 года объём закупок у малого и среднего бизнеса достигнет 1,6 трлн рублей, при этом малому бизнесу доступно уже 120 тыс. номенклатурных позиций. «От карандашей и скрепок — до высокотехнологичной продукции», — пояснил Браверман.

Лидерами среди заказчиков являются ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», АО «РЖДстрой», ПАО Сбербанк, ПАО «НК «Роснефть» и другие.

При этом в Новгородской области в 2016 году у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществлено закупок на общую сумму 1,7 млрд рублей, по данным на май 2017 года — на 506,4 млн рублей.

Что касается кредитно-гарантийной поддержки, из 172 млрд рублей, доведённых до малого и среднего предпринимательства в 2016 году, новгородский бизнес получил кредитные ресурсы всего на сумму 414,9 млн рублей. «Ресурс есть. Потому что даже если просто разделить 172 млрд рублей на 85 регионов, получается больше, чем по 2 млрд рублей на каждого», — отметил Александр Браверман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде 17 мая состоялась выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста. Инструменты поддержки: инструкция по применению». Основной темой для дискуссии стало привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Участники сессии узнали о возможностях, предлагаемых государством для стимулирования создания новых предприятий, о привлечении инвестиций, мерах поддержки малого и среднего бизнеса.