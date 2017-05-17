Москва, 17 мая, 2017, 18:28 — ИА Регнум. 19 мая в 11:00 в пресс-центре ИА REGNUM пройдёт пресс-конференция на тему «Референдум: программа реновации — решение москвичей». Участники пресс-конференции расскажут о проведении референдума среди горожан по вопросу утверждения программы реновации жилого фонда столицы. Объявленная правительством Москвы программа, в той или иной мере затрагивающая интересы всех жителей города, вызвала широкую общественную дискуссию. В связи с этим возникла необходимость узнать мнение москвичей, высказанное юридически корректным образом на общегородском голосовании.

ИА REGNUM

В дискуссии примут участие:

председатель политической партии «Альянс Зеленых» Закондырин Александр Евгеньевич ;

координатор движения «Общество синих ведёрок» Шкуматов Пётр Михайлович;

глава Фонда развития местного самоуправления Шаргатова Зоя Ивановна ;

президент «Ассоциации владельцев недвижимости» Капустин Владимир Владимирович.

Справка:

О запуске программы реновации жилого фонда столицы было объявлено 21 февраля 2017 года на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с президентом Владимиром Путиным. Программа реновации предполагает снос ветхих пятиэтажных домов и переселение жителей в современные жилые кварталы. Программу планируют окончательно утвердить и запустить до конца 2017 года. Для этого нужно принять федеральный закон и сопутствующие городские нормы, а также выяснить мнение жителей, хотят ли они, чтобы их дом вошел в перечень домов под снос.

Регистрация гостей и участников с 10:30.

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