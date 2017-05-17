Донецк, 17 мая, 2017, 18:26 — ИА Регнум. На территории города Донецка активированы новые контактные номера телефонов аварийных служб. Это произошло после того, как мобильный оператор Vodafone отключил услугу звонков на номера экстренных служб ДНР (101, 102, 103, 104). Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Совмина ДНР.

Вызов

Власти Донецка в очередной раз обвинили Украину в геноциде.

«Вследствие очередной попытки геноцида жителей Донбасса украинская власть заблокировала связь абонентов Vodafone с экстренными службами ДНР», — говорится в сообщении.

«Обязательно ознакомьтесь с новыми контактами для вызова аварийных служб в Донецке в случае чрезвычайных ситуаций», — сказал руководитель администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Отмечается, что теперь жители и гости Донецка для вызова бригад экстренных служб могут обращаться по телефонам: 101 — (066) 355 10 97; 102 — (095) 576 84 54; 103 — (050) 761 38 01; 104 — телефон доступен для абонентов «Феникс»; аварийная газовая служба Донецка — (062) 305−35−63 (телефон многоканальный). 1581 — (062) 302 10 81 (телефон многоканальный). При этом экстренные номера телефонов 101, 102, 103, 104 доступны для абонентов Республиканского оператора мобильной связи «Феникс».

Напомним, 1 марта 2017 года в Донецке ПАО «Укртелеком» отключил связь на территории ДНР после того, как в офисы компании вторглись представители ДНР для ввода временной республиканской администрации. Также в ДНР и ЛНР прекратили работу украинские мобильные операторы Lifecell, «Киевстар» и 3mob.

«Около 200 тысяч наших сограждан потеряли возможности общения. Офис компании в Донецке и оборудование захвачены. Компанией централизовано отключен донецкий фрагмент от национальной сети», — написал в соцсети Facebook директор по коммуникациям компании Михаил Шуранов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года ДНР на базе частного ПАО «Укртелеком» создала ГП «Комтел» и восстановила фиксированную телефонную связь с возможностью осуществлять звонки в пределах республики.