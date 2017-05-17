Копенгаген, 17 мая, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Полиция Дании сегодня, 17 мая, задержала 25 лиц, подозреваемых в участии в столкновениях во время мартовских протестов по случаю 10-летней годовщины со дня выселения сквоттеров из Молодежного дома и сопровождающих их беспорядках, сообщают датские СМИ.

Tony Webster Копенгаген

Представитель полиции Микаэль Верн сказал, что сегодня были проведены рейды в 10 местах, и что полиция нашла объекты, подходящие для прокалывания автомобильных шин и метания предметов, а также противогазы.

По словам Верна, некоторые из примерно 1000 участников протеста, прошедшего 1 марта, бросали камни, пиротехнические средства, бутылки. О пострадавших людях сообщений не было, но были выбиты витрины десятков магазинов.

1 марта 2007 года беспорядки возникли из-за выселения сквоттеров из запущенного здания в Копенгагене, которое почти 30 лет было центром левой молодежи и музыкантов.