Берлин, 17 мая, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Великобритании придется заплатить определенную цену, если она ограничит свободу передвижения граждан Европейского Союза после выхода из блока, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, 17 мая сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

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«Если британское правительство запретит свободное передвижение людей, это будет иметь свою цену», — заявила Меркель.

Канцлер Германии отметила, что подобное заявление не является «злым умыслом», однако возможное введение миграционных ограничений для граждан Европейского Союза является не приемлемым.

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Если миграционные ограничения будут введены, оставшиеся 27 членов ЕС могут принять ответные меры в качестве компенсации, подчеркнула Меркель.

Напомним, в июне 2016 года результаты прошедшего в Великобритании референдума показали, что 51,9% граждан проголосовали за выход из ЕС, за продолжение членства голоса отдали 48,1% британцев.

3 мая в совете Еврокомиссии заявили, что выход Великобритании из состава Европейского союза должен состояться до 30 марта 2019 года.