Меркель: Британия заплатит за ограничение въезда граждан ЕС
Берлин, 17 мая, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Великобритании придется заплатить определенную цену, если она ограничит свободу передвижения граждан Европейского Союза после выхода из блока, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, 17 мая сообщает Reuters.
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«Если британское правительство запретит свободное передвижение людей, это будет иметь свою цену», — заявила Меркель.
Канцлер Германии отметила, что подобное заявление не является «злым умыслом», однако возможное введение миграционных ограничений для граждан Европейского Союза является не приемлемым.
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Если миграционные ограничения будут введены, оставшиеся 27 членов ЕС могут принять ответные меры в качестве компенсации, подчеркнула Меркель.
Напомним, в июне 2016 года результаты прошедшего в Великобритании референдума показали, что 51,9% граждан проголосовали за выход из ЕС, за продолжение членства голоса отдали 48,1% британцев.
3 мая в совете Еврокомиссии заявили, что выход Великобритании из состава Европейского союза должен состояться до 30 марта 2019 года.