Санкт-Петербург, 17 мая, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Государство и юридическое сообщество оказались не готовы к решению ряда проблем, связанных с глобальной сетью. Как сообщает ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 мая, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на площадке Петербургского международного юридического форума.

Мышь

«Несмотря на то что сети существуют уже десятилетия и, собственно, сам интернет уже существует три десятка лет, мы оказались не готовы (я имею в виду юридическое сообщество и государство, политические лидеры) к решению многих проблем, связанных с глобальной сетью», — сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, уже сегодня необходимо думать, как быстро это всё будет развиваться и как будут выглядеть параметры правового регулирования. «Нам точно нужно обратить внимание на все эти проблемы», — добавил он.

Напомним, 12 мая в результате глобальной кибератаки WannaCry были заражены около 300 тыс. компьютеров в 150 странах мира. 16 мая в «Лаборатории Касперского» заявили, что к созданию вируса-вымогателя WannaCry могут быть причастны северокорейские хакеры из группировки Lazarus. Они же зафиксировали 45 тыс попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру, наибольшее число которых пришлось на Россию.

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Также премьер-министр отметил необходимость законодательного регулирования блокчейна.

«Было бы желательно, чтобы, когда мы вплотную начнём соприкасаться с так называемым блокчейном, то есть с распределёнными сетями, с этим распределённым ресурсом, мы хотя бы представляли себе, как будут выглядеть основные параметры регулирования, какова здесь роль национальных законодательств», — сказал Медведев.

Отметим, что на сегодняшний день сделки на основе блокчейна носят экспериментальный характер. Так, в октябре прошлого года Сбербанк и Федеральная антимонопольная служба РФ запустили пилотный проект по обмену документами на основе этой технологии.

Как писало ИА REGNUM, ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что в 2018 году могут быть легализованы операции с криптовалютой, в частности, с биткоинами.

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