Владивосток, 17 мая, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Северокорейский морской паром Mangyongbong-92 впервые отправился из специальной торгово-экономической зоны Расон во Владивосток, сообщает пресс-служба консульства России в городе Чондин.

Bumix Паром Mangyongbong-92

Это событие началось с торжественной церемонии, состоявшейся в порту Раджин, входящего в специальную торгово-экономическую зону Расон. В церемонии участвовали сотрудники Народного комитета, учащиеся и преподаватели Института морского транспорта, а также рабочие морского порта.

Таким образом, между Россией и КНДР впервые началось грузопассажирское паромное сообщение, способствующее развитию туризма и торговли между Россией и Северной Кореей.

Оператором нового регулярного маршрута стала российская компания «РосКор».

Паром Mangyongbong-92 способен перевозить до 200 пассажиров и порядка 1,5 тыс. тонн грузов. В данный момент утверждено, что его рейсы между Раджином и Владивостоком будут совершаться четыре раза в месяц.

Специальная торгово-экономическая зона Расон находится на северо-востоке КНДР на границе с Приморским краем России и китайской провинцией Цзилинь. После создания СЭЗ Расон власти КНДР активно привлекают туда иностранные компании, одновременно проводя работы по модернизации региональной инфраструктуры.