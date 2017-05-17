Вильнюс, 17 мая, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Если каждому ребёнку в Литве, вне зависимости от финансового положения семьи, платить по 100−150 евро в месяц, то демографическая проблема в стране решится сама собой. Об этом заявил сегодня, 17 мая, спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис в эфире радиостанции Žinių radijas.

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Правда, после заявления литовское правительство поспешило смягчить слова председателя парламента. Мол, идея хорошая, но на перспективу — в настоящий момент денег в казне нет. Если деньги на пособия и найдут, то не больше 60−30 евро в месяц на каждого ребёнка. Однако мысль успели подхватить партнёры правящих крестьян-зелёных по коалиции в Сейме — социал-демократы.

«Мы рады, что партнеры по коалиции — крестьяне-зеленые — слышат приоритеты социал-демократов и понимают значение семейной политики и оказания финансовой помощи семьям, воспитывающим детей. Но необходимо гарантировать, чтобы эта поддержка была ощутимой помощью семьям, а не незначительными карманными деньгами», — заявил председатель Социал-демократической партии Литвы Гинтаутас Палуцкас.

Он подчеркнул: «Мы, социал-демократы, конечно, готовы помочь нашим партнерам не искать, а найти возможности помочь семьям, рожающим и воспитывающим детей. Детские пособия в размере 100 евро должны быть приоритетом при формировании госбюджета на 2018 год, источники — из налоговой реформы и 40 разных налоговых льгот. Солидные детские пособия должны выделяться всем семьям вне зависимости от размера доходов и от того, сколько детей в семье, чтобы семьи слишком не откладывали планы завести ребенка».

Вице-председатель Социал-демократической партии, бывший премьер Литвы Гедиминас Киркилас отметил, что «30−60 евро — это слишком унизительная помощь семьям, которые хотят завести детей или думают о пополнении семейства»: «Мы все прекрасно знаем, какая в Литве низкая рождаемость, какие масштабы эмиграции, как быстро стареет наше общество. Поэтому нужно незамедлительно принять меры и без каких-либо сомнений повысить государственную помощь семьям с детьми и создать более благоприятные условия для того, чтобы женщины решались на беременность и рождение первого или не первого ребенка, чтобы материнство не загнало в нищету ни их, ни их детей, ни их семьи».

«Детские пособия решают не только эти демографические, но и другие социальные проблемы: сокращают пьянство, а вместе с тем и насилие в семье, останавливают ту же самую эмиграцию и повышают внутренне потребление. А это означает, что средства, потраченные государством на поддержку семьям, вернутся в бюджет, сократят бедность и социальную изоляцию», — уверен Крикилас.