Эр-Рияд, 18 мая, 2017, 00:07 — ИА Регнум. 17 мая, стало известно о том, что «Лукойл» покинула Lukoil Saudi Arabia Energy Ltd (Luksar Energy), совместное предприятие с крупнейшей саудовской компанией Saudi Aramco. Как пояснил в интервью ИА REGNUM ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, российская нефтегазовая компания старается выходить из всех не очень выгодных проектов и концентрируется лишь на нескольких самых перспективных.

Lukoil.ru Центральный офис ОАО «ЛУКОЙЛ» в Москве

«Здесь дело в том, на каких условиях разрабатывался данный проект. Видимо, там вложения были довольно большие средства, а потом цены на нефть упали. «Лукойл» вообще сейчас хочет сконцентрировать свои финансы. Он планирует и заправки свои продавать, и выходить из ряда иностранных проектов, то есть он пытается сконцентрировать ресурсы на ограниченном количестве проектов, тем самым себя обезопасить, то есть не распылять финансы. Он понимает, что кредитоваться сейчас стало гораздо сложнее, потому что введены санкции против России, а в Азии дешевых кредитов не дают», — отмечает эксперт.

Поэтому «Лукойлу» важно сконцентрировать ресурсы на наиболее перспективных проектах. Прежде всего, это в Ираке Западная Курна-2, в Узбекистане газовые проекты. На этом «Лукойл» и хочет, по сути, сосредоточить свое основное внимание. Помимо этого, планируется развивать также и российские проекты, вкладывать средства, чтобы приостановить процесс падения добычи нефти, считает Юшков.

По его мнению, по этой причине компания и выходит из более рисковых или из тех проектов, в которые «Лукойл» еще не сделал вложения. Поэтому соответствующее решение компании о выходе из СП с Saudi Aramco не говорит о том, что это плохой проект, это значит, что в современных условиях компания просто вынуждена выбирать один проект из нескольких, вынуждена выбирать то, на чем стоит сконцентрировать свои ресурсы.

Отметим, что «Лукойл» и Saudi Aramco зарегистрировали Luksar Energy в 2004 году. Тогда российская компания выиграла в международном тендере на добычу газа и газового конденсата на блоке А площадью 30 квадратных километров. Срок лицензии составил 40 лет. По оценкам, запасы блока достигают 700 млн тонн газа, конденсата и нефти. Расположен этот блок в северо-восточной части нефтегазоносного бассейна Руб-аль-Хали к югу от Аль-Гавара, самого крупного в мире месторождения черного золота.

Причем о выходе «Лукойла» из Luksar Energy глава российской нефтегазовой компании Вагит Алекперов говорил еще в июле 2016 года. Тогда в Вене, отвечая на вопрос журналистов, представитель «Лукойла» заявил, что экономика проекта сегодня очень тяжёлая, поэтому компания взяла время для изучения всех плюсов и минусов СП.

Также, как ранее писало ИА REGNUM, «Лукойл» заинтересован в том, чтобы продолжать работать в Иран, например, изучать часть Каспийского моря. Игорь Юшков подчеркнул, что сам Иран ставит довольно жесткие условия, рассчитывая на то, что после снятия со страны санкций иностранные инвесторы согласятся входить в нефтегазовые проекты на любых условиях.

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«Те условия, которые он предлагает по соглашению о разделе продукции, сервисные контракты, например, не очень выгодны иностранным инвесторам. Поэтому Иран еще и не распределил все имеющиеся у него блоки, не привлек иностранных инвесторов — хочет очень много получить, — рассуждает ведущий аналитик ФНЭБ, — В условиях снизившихся цен, в условиях волатильности, когда цена прыгает от $40 до $50 за баррель всего за неделю, иностранные компании не спешат входить в проекты с жесткими условиями, какие Иран им предлагает».

Постепенно Иран понизит планку своих требований. В результате чего интерес иностранных компания повысится, считает преподаватель Финансового университета при правительстве РФ. Поэтому не исключаю, что и российские компании пересмотрят свое отношение к иранским проектам.

«Лукойл» всегда отличался своей рациональностью: если ему не выгодно, он не будет входить», — заключил Юшков.