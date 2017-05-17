Париж, 17 мая, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Во Франции объявлен состав нового правительства. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Марина Захарова ИА REGNUM Елисейские Поля

15 мая новый президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра страны. Им стал мэр Гавра Эдуар Филипп. Сегодня генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер огласил список министров нового правительства.

В состав нового кабинета министров вошли 22 человека: 18 министров и четыре государственных секретаря. Из них 11 мужчины, и 11 — женщины.

Министерство внутренних дел возглавил один из влиятельнейших политиков из рядов Социалистической партии, мэр Лиона Жерар Колон. Министром экологического перехода стал многолетний лидер французских «зеленых» Николя Юло.

Лидер центристского «Демократического движения» Франсуа Байру стал министром юстиции.

Единственным представителем старого состава правительства, который занял должность в новом кабинете, стал Жан-Ив Ле Дриан. Это один из ближайших соратников бывшего президента Франсуа Олланда. В его правительстве он занимал должность министра обороны с 2012 по 2017 год.

В новом правительстве Ле Дриан получил должность министра Европы и иностранных дел. Вместе с Ле Дрианом французскую дипломатию на уровне ЕС будет представлять Мариэль де Сарнез — она была назначена на пост министра по европейским делам при МИД.

Новым министром обороны назначена евродепутат, представитель центристов Сильви Гулар. Она стала первой женщиной на посту министра обороны с 2007 года, когда эту должность покинула Мишель Альо-Мари. Стоит отметить, что в новом правительстве Филиппа изменили само название ведомства, Гулар стала министром вооруженных сил. Ранее такое наименование для французского Минобороны использовалось при Шарле де Голле в первые годы Пятой республики (1958−69 годы).

Министром экономики Франции стал член оппозиционной партии «Республиканцы» Брюно Ле Мэру. Он ранее занимал пост министра сельского хозяйства в правительстве Франсуа Фийона (2009 — 2012 годы).

Министром труда стала беспартийная Мюриэль Пенико. Она никогда не работала в политических структурах и не участвовала в выборах. Однако она считается опытным управленцем и в ходе своей карьеры работала на высоких административных должностях в крупных компаниях, а также в государственном секторе.

Стоит отметить, что новое правительство проработает всего один месяц — до 18 июня. Дело в том, что 11 и 18 июня во Франции пройдут выборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента). По итогам этих выборов нынешнее правительство сразу же будет отправлено в отставку.

Напомним, парламентские выборы во Франции проходят по мажоритарной системе. Кандидаты от всех партий и блоков ведут борьбу в 577 одномандатных округах. Если сторонники Макрона смогут завоевать большинство в парламенте, то нынешний кабинет министров через день после отставки фактически соберется заново почти в прежнем составе.