Москва, 18 мая, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 18 мая, комитет Госдумы по международным делам обсудит кандидатуру Анатолия Антонова на пост посла РФ в США, сообщает ИА REGNUM. Обсуждение пройдет в закрытом режиме.

Минобороны России Анатолий Антонов

Антонов в МИД занимается вопросами военно-политической безопасности, ранее он работал в Минобороны, где курировал международное сотрудничество.

Согласно Конституции РФ и регламенту нижней палаты внешнеполитические комитеты Государственной думы «участвуют в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях».

Профильный комитет Совфеда по международным делам рассмотрит 22 мая.

Предполагается, что Антонов сменит Сергея Кисляка, которого пророчат на пост главы новой структуры ООН — Бюро по борьбе с терроризмом.