Радио REGNUM: второй выпуск за 17 мая
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 мая, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- Президент Эстонии хочет сохранить санкции против России;
- Власти Италии не поддерживают автоматическое продление санкций против РФ;
- На Украине жителям Крыма разрешили поступать в вузы четырех областей страны;
- Совет Европы: Запрет российских сайтов нарушает свободу слова и СМИ;
- В ГД предлагают ввести сборы с вложений в иностранные спортивные клубы.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/310