Нижний Новгород, 17 мая, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Нижегородское ЦКБ им. Р.Е. Алексеева, известное созданием судов на подводных крыльях, судов с воздушной каверной и экранопланов, 17 мая 2017 года спустило на воду скоростной высокоманевренный катер широкого применения «Катран».

Правительство Нижегородской области «Катран»

По словам генерального директора ЦКБ Сергея Дементьева, «Катран» способен развить скорость до 32 узлов и разместить на борту 10 пассажиров.

В конструкции катера реализованы технические решения, обеспечивающие безопасный спуск на воду и подъем его с экипажем и пассажирами на борт судна-носителя при волнении моря до четырех баллов.

Катер будет размещаться на судне-носителе и использоваться для перевозки людей, грузов и буксировки различных плавсредств водоизмещением до 70 тонн, а также для обеспечения повседневной деятельности основного судна при стоянке на якоре, рейдовой стоянке или на базе.

ЦКБ им. Р.Е. Алексеева 65 лет специализируется на проектировании и производстве скоростных судов. По проектам ЦКБ построены тысячи подобных судов, которые успешно эксплуатируются в более чем 35 странах мира. «

Катран» является совместной работой с конструкторским бюро «Алмаз» для центра судоремонта «Звездочка».