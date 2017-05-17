Ярославль, 17 мая, 2017, 17:45 — ИА Регнум. В Ярославле органы опеки и попечительства обратились в суд с требованием забрать у помещённой в больницу матери двоих детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека.

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Молодая женщина после смерти супруга была вынуждена покинуть совместный дом в другом регионе России из-за разногласий с родственниками мужа и приехать в Ярославль. После переезда в Ярославль, где женщина ранее закончила один из вузов, она проживала в центре социальной помощи семье и детям.

Когда же она попала в больницу на лечение, органы опеки и попечительства вышли в Кировский суд Ярославля требованием ограничить маму в родительских правах. Поводом для обращения в суд стала неопределенность в сроках лечения женщины, а также тот факт, что в больнице нет условий для присмотра и ухода за детьми. Кроме того, у женщины в регионе нет родственников, готовых взять на себя временное опекунство над детьми.

Когда несколько недель спустя женщина была выписана из больницы, ее дети были помещены в детскую больницу до последующего определения в дом ребенка. Матери запретили даже встретиться с ними. Женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека Сергею Бабуркину. Благодаря вмешательству омбудсмена, в этот же день ей была обеспечена возможность встречи с детьми, и в дальнейшем она смогла проживать с ними в детской больнице.

Женщине была оказана бесплатная юридическая помощь, а также помощь в поиске работы, решении жилищных проблем, психологическая помощь.

Уполномоченному по правам человека удалось убедить органы опеки и попечительства отказаться от своих исковых требований в связи с отсутствием реальных оснований для ограничения матери в родительских правах. Спор о праве опекунства над детьми был разрешен в досудебном порядке и детей вернули матери.