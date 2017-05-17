Братислава, 17 мая, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Словакия одобрила проект модернизации своих вооруженных сил на сумму $1 млрд 330 млн, 17 мая сообщает Reuters.

Army.mil Солдаты словацкой армии

К 2029 году Словакия планирует заменить устаревшие бронетранспортеры. Согласно документу, утвержденному правительством, в армию поступит 81 восьмиколесная бронемашина и 404 многоцелевых четырехколесных бронетранспортеров.

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«Министерство обороны обнародует планы по приобретению техники к концу года и постарается максимально использовать возможности словацкой оборонной промышленности», — заявил министр обороны Петр Гайдос.

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Словакия изготавливает боеприпасы и орудийные башни для бронемашин, которые могут быть использованы на любом типе транспортных средств, заявил эксперт по вопросам обороны Ярослав Надь.

Напомним, Словакия наращивает расходы на оборону и военное участие в миссиях НАТО после того, как президент США Дональд Трамп призвал своих союзников увеличить расходы и тем самым подтвердить свою приверженность альянсу.