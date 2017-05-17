Тюмень, 17 мая, 2017, 17:35 — ИА Регнум. За сутки уровень воды в реке Ишим снизился на девять сантиметров. Пик паводка подходит к Викуловскому району, что севернее Ишима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

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По состоянию на 8.00 по местному времени (06:00 мск) 17 мая уровень воды в районе города Ишим — 939 сантиметров. По реке Ишим в районе села Абатское вода снизилась на один сантиметр — до 1146 сантиметров (опасный уровень 1225 сантиметров). Река Ишим в районе села Викулово поднялась за сутки на 54 сантиметра — до 832 сантиметров (опасный уровень 1100 сантиметров).

Чтобы не допустить вспышки инфекционных заболеваний, проводится вакцинация против гепатита А. По данным ведомства, уже привито свыше 3 тысяч человек, в том числе более 900 детей, сообщает территориальный Роспотребнадзор.

16 домов Ишима и Ишимского района после наводнения будут непригодны для проживания. «Для переселения людей уже подобраны квартиры, они качественные, в кирпичном исполнении. Один дом уже сдан, второй будет сдан через месяц. Выплата компенсаций идёт в полном объёме. Есть момент, касающийся садоводческих товариществ. По нашей оценке, затоплено порядка 48 домов, являющихся единственным жильем для людей, пока подтвердились 18, мы эту работу проводим, компенсации выплачиваем. Финансовые ресурсы для этого есть», — передает слова губернатора Тюменской области Владимира Якушева его пресс-служба.

По данным ГУ МЧС по Тюменской области на территории города Ишима и Ишимского района подтоплено 64 дома, 6608 нежилых садоводческих участков, из зон подтопления эвакуировано 271 человек, в том числе 78 детей. В пунктах временного размещения пребывает 170 человек, в том числе 45 детей. В Абатском районе подтоплено два жилых дома и 270 садоводческих участков, из зоны паводка эвакуировано пять человек, среди них один ребенок. В Викуловском районе подтопленных домов нет.

Ограничение проезда для легкового транспорта по региональной автомобильной дороге Абатское — Викулово на участке с пятого по седьмой километр возле села Кареглазово продлено до 20 мая в связи с подтоплением дороги. Движение между населенными пунктами двух районов осуществляется через дублирующие автодороги.